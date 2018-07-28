Kurban Bayramı ne zaman??? Kurbanbayrami tarihi

Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça heyecan da had safhaya çıkıyor. Kurbanlıklar yola çıktı, şimdi sabırsılıkla bayram günü bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelirken, 1. gün 21 Ağustos Salı, 2. gün 22 Ağustos Çarşamba, 3. gün 23 Ağustos Perşembe ve son olarak 4. gün 24 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Eğer 9 gün tatil olursa vatandaşlar 17 Ağustos'ta tatile çıkıp 27 Ağustos'ta mesaiye başlayacaklar.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayrmaı ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. Emekliler 1-17 Ağustos tarihleri arasında biner lira bayram ikramiyesini alabilecek. İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti. Takvim'in haberine göre; Ağustos'taki ikramiyenin de ayın 6'sı ile 10'u arasındaki bir tarihte verilebileceği belirtiliyor. Kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kurban Bayramı süresince gerek kurbanların kesimi, gerek etin işlenmesi esnasında çok sayıda ve çeşitte yaralanmalar görülüyor. El yaralanmaları ve başparmak kopmaları da bu yaralanmalar arasında ilk sırada yer alıyor. TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Yaralanmaların yüzde 87'sinin, kurban kesiminin en çok yapıldığı, bayramın ilk günü görüldüğünü belirten Özkan, yaralananların genellikle kesim işinde profesyonel olmayan kişiler olduğunu söyledi. Yaralanma sebeplerine de değinen Özkan, yüzde 82'sinin kurban kesiminde kullanılan kesici aletler ile olduğunu, yüzde 18'inin ise düşme, boynuzlanma, tekmelenme sebebiyle yaşandığını açıkladı.











