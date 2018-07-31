Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman? Tatil yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün olacak? sorusunu merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu konuya açıklık getirdi. İşte Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenler