Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?
Tatil yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün olacak? sorusunu merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu konuya açıklık getirdi. İşte Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenler
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada, 'Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor' dedi.
2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu sene 20 Ağustos Pazartesi (Arefe günü) başlayacak ve 9 gün tatil olacak.
1. gün 21 Ağustos Salı, 2. gün 22 Ağustos Çarşamba, 3. gün 23 Ağustos Perşembe ve son olarak 4. gün 24 Ağustos Cuma gününe denk geliyor.