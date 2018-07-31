Kürekle şahin öldüren kişiye 10 bin TL para cezası

Bodrum'da Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kürek darbesiyle öldürülmüştü.

Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görüntüler hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Görüntüleri medya aracılığı ile gören Muğla Doğa Koruma ve Milli parklar yetkilileri konuyu araştırmak için harekete geçti.

10 BİN LİRA PARA CEZASI

Kimliği açıklanmayan kişiyi tespit ederek Kızılağaçtaki evine giden yetkililer yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kürekli caniye koruma altındaki hayvanı öldürmekten ve kabahatler kanunundan toplam 10 bin lira para cezası kesildi. Şahsın kesilen cezaya büyük tepki gösterdiği öğrenildi.



