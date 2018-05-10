Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir

Uluslararası piyasalarda "emtia gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, "fiyatlarda uzun süreli düşüşün yaşandığı ve fiyatların daha da düşeceğine dair yaygın bir karamsarlığın hakim olduğu piyasa" olarak bilinen ayı piyasasının yaklaşık 8-9 yıl önce gerçekleştiğini belirterek, "Normalde her 4-8 yıllık zaman dilimlerinde ayı piyasası oluşur. Şu anda vadesi geçmiş durumda. Fakat ayı piyasası oluştuğunda çok ama çok ciddi olacak." dedi
 

Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir
Dünyaca ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, şu anda çok daha fazla küresel borç bulunduğunu, bu yüzden bir  sonraki ayı piyasasının hayatındaki en kötü çöküş olacağını söyledi.
 
Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler ve Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rogers, ayı piyasasının gerçekleşeli  yaklaşık 8-9 yıl olduğunu söyledi.
 
Rogers, "Bu olağan dışı... Normalde her 4-8 yıllık zaman dilimlerinde  ayı piyasası oluşur. Şu anda vadesi geçmiş durumda. Fakat ayı piyasası  oluştuğunda çok ama çok ciddi olacak. Bir sonraki ayı piyasası benim tüm  hayatımda gördüklerim içerisinde en kötüsü olacak." diye konuştu.
 
2008’de büyük bir sorun olduğunu, borcun çok yüksek seviyede  bulunduğunu ve o zamandan bu yana borçluluk oranının hemen hemen her yerde çok  hızlı bir şekilde arttığını ifade eden Rogers, "Şu anda çok daha fazla (küresel)  borç var. Bu yüzden bir sonraki ayı piyasası, benim hayatımdaki en kötü çöküş  olacak." dedi.
 
Küresel finansal krizlerin bir günde gerçekleşmediğini, şartların  zaman içerisinde olgunlaştığını dile getiren Rogers, "Piyasalar yavaşça alçalmaya  başlar. Birkaç yıl sonra herkes krizin içerisinde olduğunu fark eder. Büyük  değişimi, son gününe kadar fark etmezsiniz. 2007 yılında İzlanda iflas ettiğinde  kimse anlamadı. Ardından İrlanda iflas etti ve Lehman Brothers battı." şeklinde  konuştu.
 

"OLASI BİR KRİZİN ÖNCÜ ŞOKLARI..."

 
Jim Rogers, halihazırda halen küresel ekonomide olası bir krizin öncü  şoklarının görülebileceğine işaret ederek, "Letonya'da bankacılık sistemi iflas  etti. Eminim, birçok insan Letonya'yı duymadı bile... Orada bunlar olurken, Çinli  bazı şirketler sorun yaşıyor. ABD’de bazı emeklilik şirketlerinin de sorun  yaşayacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Gelişen piyasaların olası bir küresel ekonomik krize karşı hazırlıklı  olması gerektiğini vurgulayan Rogers, gelişen ekonomilerin mümkün olduğunca  borçlarından kurtulması ve sermaye akışından çok mümkün olduğunca kendi iç  finansman imkanlarına dayanması gerektiğini söyledi.
 
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını da değerlendiren  Rogers, şunları kaydetti:
 
"Fed, politika faizini artıracak. Fakat bu parasal politikanın sıkı  olduğu anlamına gelmiyor. Gelişen ekonomiler, gevşek para politikalarından  faydalanmaya devam edecekler. Gelişen ekonomiler şu anda para birimi kriziyle  karşı karşıya... Çünkü ABD doları giderek güç kazanıyor ve gelişen ekonomilerin  borçları da dolar cinsinden... Gelişen ekonomiler gevşek para politikalarından  yararlanmaya devam edecek. Ama ABD dolarındaki güçlenme bazı gelişen piyasalara  zarar verecek."
 

"SAVAŞ HALİNDE PETROL FİYATLARI ÇOK FAZLA ARTIŞ KAYDEDER"

 
Ünlü yatırımcı ve finans uzmanı Rogers, son dönemde Türk lirasının ABD  doları karşısında yaşadığı değer kayıplarını değerlendirirken, "Türk lirasında  ise bence daha çok jeopolitik sebepler etkili. Bu sizin komşusu olduğunuz alanla  ilgili... Sorunu yaratan siz değilsiniz, sizin çevreniz." dedi.
 
Petrol fiyatlarının 2014 yılından başlayarak düşüşe geçtiğini ve yakın  zamanda dibi gördüğünü ifade eden Rogers, rezervler azaldıkça petrol fiyatlarının  da yeniden yükseleceğini, bir savaş durumu oluşması halinde petrol fiyatlarının  çok fazla artış kaydedeceğini söyledi.
 
Rogers, "Ben böyle bir beklenti içerisinde değilim. Sadece söylüyorum.  ABD’deki problem, savaş istediklerini düşünüyorlar. Amerika savaş istiyor.  Umuyorum böyle bir şey olmaz. Çin, Güney Pasifik, İran, Suriye, Rusya... Şu anda  her yerde karışıklık var. Risk ne kadar uzakta olursa olsun risktir. Orta Doğu’da  bir savaş olması halinde petrol fiyatları artacaktır." diye konuştu.


"GÜVENLİ YATIRIM DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

 
Jim Rogers, özellikle belirsizliklerin yüksek olduğu zamanlarda  altının bazı yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülmesine ilişkin  de şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Öncelikle, güvenli yatırım diye bir şey yoktur. Eğer güvenli olarak  adlandırılıyorsa herhangi bir yatırımdan bahsetmiyor olmamız gerekir. Eğer altın  daha fazla düşerse elimdeki ABD dolarlarını satıp daha fazla altın alabiliriz.  Çünkü 3-4 yıl içerisinde altın daha artarken, insanlar ABD dolarına olan  güvenlerini kaybedebilir.
 
Şu anda elimde çok fazla ABD doları bulunduruyorum. Çünkü bir  karışıklık bekliyorum. Böyle bir durum gerçekleştiğinde insanlar yatırımlarını  ABD dolarına yapmak isteyecekler. Böylece ABD doları yükselerek haddinden fazla  değer kazanmış olacak. Benim planım ise böyle bir durum olduğunda elimdeki  dolarları satarak altına yatırmak olabilir. Ne olacağını kim bilebilir?"

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Düştü mü? Ev alacaklara müjde

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Düştü mü? Ev alacaklara müjde
Kuyumcularda Anneler Günü hareketliliği

Kuyumcularda Anneler Günü hareketliliği
Son dakika: Ziraat Bankası konut kredi faizlerini düşürdü

Son dakika: Ziraat Bankası konut kredi faizlerini düşürdü
Koç Holding'den 1.1 milyar lira kâr

Koç Holding'den 1.1 milyar lira kâr
Salih Bayraktar'dan Sarıyer halkına müjdeli haber

Salih Bayraktar'dan Sarıyer halkına müjdeli haber
Konut kredisi faizleri düşüyor! Rekor gelebilir

Konut kredisi faizleri düşüyor! Rekor gelebilir
Netaş'ın Çinli ortağının faaliyetleri durdu

Netaş'ın Çinli ortağının faaliyetleri durdu
'Kripto İmparatorluğu' kurmaya hazırlanıyor

'Kripto İmparatorluğu' kurmaya hazırlanıyor
Telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak!

Telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak!
Elektrik tüketimi nisanda arttı

Elektrik tüketimi nisanda arttı
THY ocak-mart döneminde karını yüzde 44 arttırdı

THY ocak-mart döneminde karını yüzde 44 arttırdı