Küresel deniz seviyesindeki artış hızlanıyor

Bilim adamları küresel deniz seviyesindeki artışın son 25 yılda giderek hızlandığı uyarısında bulundu

Küresel deniz seviyesindeki artış hızlanıyor
ABD’nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesinden bilim adamları, 1992’den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, küresel deniz seviyesinin 1990’lı yıllarda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselirken, bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirledi.

SAHİL KENTLERİ İÇİN TEHLİKE


Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezinin (CNES) okyanus topografyası ölçüm uyduları Topex/Posedion, Jason-1, Jason-2 ve Jason-3’ün verilerini kullanan araştırmacılar, artış hızının böyle devam etmesi halinde, yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel deniz seviyesinin bugünkünden 65 santimetre fazla olacağına işaret etti.

Bilim adamları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulundu.

BÜYÜK BUZ KÜTLELERİNDEKİ ERİME DE HIZLANDI


Araştırmada küresel ısınmanın artış hızına iki ayrı yönde etki ettiğine vurgu yapıldı.

Atmosferdeki ve deniz suyundaki ısınmanın bir yandan yol açtığı genleşme nedeniyle su seviyelerini nispi olarak yükseltirken öte yandan Antarktika ve Grönland gibi büyük buz kütlelerindeki erimeyi hızlandırarak su miktarını artırdığı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları ABD Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences"ta yayımlandı.


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