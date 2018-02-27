Küresel ısınma kral penguenleri de tehdit ediyor

Bilim adamları, artan küresel ısınmanın kral penguenleri tehdit ettiği uyarısında bulundu

Küresel ısınma kral penguenleri de tehdit ediyor
"Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, iklim değişikliğini engellemek adına bir şeyler yapılmadıkça kral penguenlerin büyük tehlikede olduğuna dikkati çekti.

Güney Kutup Denizi'ndeki yaşam alanlarının küresel ısınma nedeniyle daralması yüzünden kral penguen topluluklarının dağılmaya başladığına işaret eden araştırmacılar, penguenlerin aynı zamanda yiyecek bulma alanlarından uzakta yumurtlamak zorunda kaldığını belirtti. Araştırmacılar, bu nedenle yumurtadan çıkan yavru penguenlerin yiyecek bulmasının giderek zorlaştığını vurguladı.

Fransa'da Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Strasbourg Üniversitesi'nden Dr. Celine Le Bohec, "Çalışmamız, kral penguenlerden yaklaşık yüzde 70'inin, sera gazı emisyonları nedeniyle bu yüzyıl sona ermeden ya yer değiştireceğini ya da ortadan kaybolacağını gösteriyor." dedi.

Araştırmacılar, yaşam alanlarında meydana gelen değişikliklerin gelecek yıllarda türün üreme şansını etkileyebileceğini ifade etti.

"Aptenodytes patagonicus" adı verilen kral penguenler, 17 alt türden oluşan penguen familyasının ikinci en büyük türünü oluşturuyor. Kral penguenler, yaşam alanı olarak deniz buzundan arınmış, yavruları için yumuşak kumlu veya çakıl kumsalları olan ve balık açısından zengin alt-Antarktik adaları tercih ediyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trump özel pilotunu havacılığın başına aday gösterdi

Trump özel pilotunu havacılığın başına aday gösterdi
Güney Kore'nin eski lideri Park'ın 30 yıl hapsi istendi

Güney Kore'nin eski lideri Park'ın 30 yıl hapsi istendi
Çin’de kirli hava için alarm verildi

Çin’de kirli hava için alarm verildi
Mısır'da en az 2 bin yıllık mezarlık bulundu

Mısır'da en az 2 bin yıllık mezarlık bulundu
Ağabeyinin tecavüzüne uğrayarak anne olmuştu... Kötü günleri atlattı!

Ağabeyinin tecavüzüne uğrayarak anne olmuştu... Kötü günleri atlattı!
ABD Başkanı Trump: Dünya Ticaret Örgütü bir felaket

ABD Başkanı Trump: Dünya Ticaret Örgütü bir felaket
ABD'nin Kuzey Kore politikasından sorumlu diplomatından istifa kararı

ABD'nin Kuzey Kore politikasından sorumlu diplomatından istifa kararı
Kolombiya'da ELN'den marttaki seçimler için ateşkes kararı

Kolombiya'da ELN'den marttaki seçimler için ateşkes kararı
Kanadalı fotoğrafçı Patty Maher esrarengiz bir ayakkabı ormanı buldu

Kanadalı fotoğrafçı Patty Maher esrarengiz bir ayakkabı ormanı buldu
Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü