Küresel ısınmada domino etkisi uyarısı

Bilim insanları, küresel sıcaklık ortalamasındaki artışın kritik karbon rezervlerinin açığa çıkmasına yol açacak düzeye ulaşması halinde dünyada kontrolü mümkün olmayan iklim dengesizlikleri yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İsviçre'nin Stockholm Üniversitesi'ne bağlı Stockholm Direnç Enstitüsü'nden bilim insanları, yeryüzünde kritik bazı karbon yataklarının çözülmesi ve burada saklı karbonun atmosfere yayılması halinde oluşacak domino etkisinin yeryüzünü geri dönüşü olmayan bir iklim dengesizliğine sürükleyebileceğini belirtti.

Küresel ısınmanın dünyanın en yüksek büyük karbon rezervleri olan kutup altı ormanlarını, permafrost toprakları, Arktik deniz buzunu, Antartika buz örtüsünü ve okyanus tabanını etkilediğine dikkati çeken bilim insanları, buralardaki çözülmenin büyük miktardaki karbon ve metan hidrat içeriğinin atmosfere salımına yol açabileceğinin altını çizdi.

Yeryüzündeki ormanların, okyanusların ve karaların 4,5 milyar ton karbonu massettiğine işaret eden bilim insanları, bunun atmosfere salınmasını yeryüzünü bir "sera dünyaya" dönüştüreceğini vurguladı. Böyle bir dünyada ortalama sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar artabileceği, deniz seviyesinin 10 ila 60 metre yükselebileceği ifade edildi.

Araştırmaya önderlik eden İklim Profesörü Johan Rockström, "Küresel sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye ulaşması halinde artık kontrol mekanizmasını doğrudan gezegenimize vermiş oluyoruz. Şu anda kontrol bizim elimizde ancak 2 dereceyi aştığımız taktirde dünya artık bize dost değil düşman olmaya başlayacak. Kaderimizi dengesini yitirmeye başlayan bir gezegenin ellerine teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları ABD Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

AA