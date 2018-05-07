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Küresel LNG ithalatında lider değişmedi

Geçen yıl en fazla LNG ithal eden ülke, 83,5 milyon tonla Japonya oldu. Türkiye en fazla LNG ithal eden ülkeler listesinde 7,33 milyon tonla sekizinci sırada yer aldı
 

Küresel LNG ithalatında lider değişmedi
Küresel piyasada geçen yıl en fazla  sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal eden ülke, 83,5 milyon tonla Japonya  oldu. 
 
Dünya Gaz Birliği'nin "Dünya LNG Raporu'ndan" yapılan derlemeye göre, küresel LNG ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 289,8 milyon tona ulaştı. Bu rakam, 2010'dan bu yana küresel LNG  piyasasında ulaşılan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.
 
Küresel piyasada geçen yıl en çok LNG talebi ise Asya ülkelerinden  geldi. LNG ithalatında 83,5 milyon tonla (yüzde 28,8) Japonya ilk sırada yer  aldı. Japonya'yı, 39 milyon tonla Çin ve yaklaşık 38 milyon ton ile Güney Kore  izledi.
 
Japonya 2016'da da en çok LNG ithal eden ülke olmuştu.
 
Türkiye ise 7,33 milyon tonla en fazla LNG ithal eden ülkeler  listesinde sekizinci sırada yer aldı.

 
YENİ İTHALATÇI MALTA

 
Geçen yıl en fazla LNG ihraç eden ülke 77,5 milyon tonla Katar oldu. Katar'ı, 55,5 milyon tonla Avustralya ve 26,9 milyon tonla Malezya takip etti. Türkiye'nin en fazla LNG temin ettiği ülkelerden Nijerya dördüncü, Cezayir ise altıncı sırada yer aldı.
 
Geçen yıl LNG üreten 19 ülkeye yeni katılım olmazken, LNG ithal eden  ülkelerin sayısı ise Malta'nın katılımıyla 40'a yükseldi. Malta, 2017'de küresel  piyasadan 230 bin ton LNG tedarik etti.
 
Raporda geçen yıl sonu itibarıyla inşa edilen alım terminali sayısının  24 olduğu ve bunlardan 5'inin Çin'de bulunduğu belirtildi.
 
Türkiye'de ikinci yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin (FSRU)  geçen yıl sonunda devreye alındığı kaydedilen raporda, FSRU'nun 263 bin  metreküplük LNG depolama kapasitesiyle dünyanın en büyük depolama kapasitesine  sahip tesisi olduğu ve Türkiye'nin üçüncü FSRU tesisinin de Saros Körfezi'nde  yapımının planlandığı ifade edildi.

AA


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