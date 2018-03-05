İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Küresel petrol talebi artacak

Küresel petrol talebi, 2018-2023 döneminde günlük 6,9 milyon varil artarak, 104,7 milyon varile yükselecek

Küresel petrol talebi artacak
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Oil 2018 Raporu"na göre, ABD, Brezilya, Kanada ve Norveç'te petrol üretimi artarak devam edecek. Bu dönemde küresel petrol arzındaki büyümenin yüzde 60'ı ABD'den gelecek.

Küresel petrol talebi, 2018-2023 döneminde günlük 6,9 milyon varil artarak 104,7 milyon varile yükselecek. Küresel ölçekte petrol talebinin artmasında Asya'daki ekonomik büyüme ve ABD'deki petrokimya endüstrisi etkili olacak.

Söz konusu dönemde küresel petrol üretim kapasitesi de günlük 6,4 milyon varil artışla 107 milyon varile çıkacak.

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi ise 2023'e kadar günlük 750 bin varil artacak.

Raporda görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol da petrol sahalarına yapılan yatırımların yetersiz olmasının küresel piyasalarda endişe oluşturduğunu belirtti.

Verimi azalan petrol sahalarının gelişimi için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Birol, "Küresel anlamda günlük 3 milyon varil petrolün kaybını engellemek için bu yatırımlar yapılmalı. Bu miktar, Kuzey Denizi'nden çıkan miktara eşdeğerdi." ifadesini kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

e-Devlet'ten yeni hizmet: Mirasçılık Belgesi (e-Devlet Miras Sorgulama)

e-Devlet'ten yeni hizmet: Mirasçılık Belgesi (e-Devlet Miras Sorgulama)
Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber: Bugün başladı

Rusya'dan Türkiye'ye güzel haber: Bugün başladı
'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'

'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'
'Yetersiz bakiye' devri kapanıyor!

'Yetersiz bakiye' devri kapanıyor!
BİM iPhone X satacak! BİM'den şaşırtan ilan

BİM iPhone X satacak! BİM'den şaşırtan ilan
2018'in ilk iki ayında en çok satan otomobiller

2018'in ilk iki ayında en çok satan otomobiller
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
Çeyrek altın ne kadar oldu? (5 Mart 2018 Pazartesi çeyrek altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar oldu? (5 Mart 2018 Pazartesi çeyrek altın fiyatları)
Otomobil fuarlarında kadın hosteslerin sayısı azaltılıyor

Otomobil fuarlarında kadın hosteslerin sayısı azaltılıyor
Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavları başladı (Taşerona kadro sınavı)

Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavları başladı (Taşerona kadro sınavı)
Amazon Türkiye'de faaliyetlere başlamak için İstanbul'da yer arıyor

Amazon Türkiye'de faaliyetlere başlamak için İstanbul'da yer arıyor