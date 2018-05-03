'Kurgu yaptım' diyen yüzbaşı itiraflarından vazgeçti



PARMAK İZİNİ İNKAR ETTİ



MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ



İNKAR ETTİĞİ İFADELERLE TAHLİYE TALEBİNDE BULUNMUŞ

Can Hakman

'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in emriyle MİT, TÜRKSAT, Özel Harekat Daire Başkanlığı gibi kritik yerlerin koordinatlarını gösteren haritaları hazırlayan sanık eski Yüzbaşı Ali Pehlivan savunma yaptı.Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak, darbe girişimi ve FETÖ'ye ilişkin önemli bilgiler içeren ifadelerini kabul etmeyen Pehlivan, mahkeme huzurundaki savunmasının esas alınmasını istedi.Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezinde görev yaptığını belirten Pehlivan, 15 Temmuz akşamı sanık eski Yarbay Veli Bilgin'in emriyle mesaiye kaldığını söyledi.Pehlivan, rutin çalışmalarına devam ettiği sırada darbe girişimine ilişkin haberleri televizyonda izlediğini, sabah saatlerine kadar karargahta kaldığını savundu.Daha sonra nöbete kalan diğer arkadaşlarıyla sivil kıyafetlerini giyerek kışladan ayrıldıklarını ifade eden Pehlivan, darbe girişiminde yer almadığını öne sürdü.Akıncı Üssü'nde ele geçirilen Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nü gösteren haritada parmak izinin çıktığına ilişkin iddianamedeki bilgileri hatırlatan Pehlivan, Akıncı'ya gitmediğini, bu nedenle parmak izinin kendisine ait olmadığını iddia etti.Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı konutuna ilişkin Sönmezateş'e bilgi verdiğine dair tespiti de kabul etmeyen Pehlivan, herhangi bir yerin konum bilgisini paylaşmadığını öne sürdü.Darbe girişiminde yer almadığını, FETÖ üyesi olmadığını savunan Pehlivan, tahliye talebinde bulundu.Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Pehlivan'ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için hazırlık aşamasında verdiği, itiraf içeren ifadeleri okundu.Söz konusu beyanlarında, "Asım" kod ismini kullandığını, akademi sınav sorularının önceden kendisine gösterildiğini, örgütle bağlantısı olmayan harp okulu öğrencilerine baskı uygulandığını belirten Pehlivan, bu itiraflar için "kurgu yaptım" açıklamasını yaptı.Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Etkin pişmanlıkta bulunduğunu belirterek okul yaşantından başlamış 15 Temmuz'a kadar uzun bir ifade vermişsin. FETÖ abilerinin ve kendi kod adını vermişsin. Sohbete gittiğin evleri gösterebileceğini belirtmiş, çeşitli adresler göstermişsin. Fotoğraf teşhisi yapmışsın. Sınav sorularının önceden verilmesine ilişkin itirafların olmuş. Tutukluluğa itiraz dilekçesinde itirafları içeren beyanlarına da işaret edilmiş. Bu detayların hepsini savcının mı yazdığını iddia ediyorsun?" diyerek tepki gösterdi.Pehlivan, itirafların kendisine ait olmadığını tekrarlayarak, beyanlarda araba plakalarına kadar birçok detayın olduğunu, bunları bu şekilde aktarmasının mümkün olmayacağını iddia etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunma suçundan dolayı ilk dereceli mahkemede hüküm giyen Sönmezateş'in talimatları doğrultusunda hareket ederek, Ankara'nın kritik yerlerinin haritasını çıkardığına ilişkin itirafını da kabullenmeyen Pehlivan, haritaların çıkarıldığı programın bütün TSK personeline açık olduğunu söyledi.Mahkeme Başkanı Giray, "Vekalet verdiğin avukatın tutukluluğuna itiraz için verdiği dilekçede, senin kabul etmediğin itiraflarına dikkat çekerek, tahliye talebinde bulunmuş." açıklaması üzerine Pehlivan, tutuklandıktan sonra vekalet verdiği avukatının önceki beyanlarının kendisine ait olduğunu düşünerek, kendisiyle görüşmeden itiraz dilekçesini yazdığını öne sürdü.Aranın ardından duruşmaya devam edilecek.AA