Kurt 20 milyonluk uyuşturucu yakaladı

PAKET HALİNDE 98 KİLO EROİN

KURT'TAN ZAFER POZU

Mine Bozkurt

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde şüphe üzerine M.K. (33) idaresindeki 34 BAG 867 plakalı otomobil durduruldu.Otomobil içerisindenarkotik dedektör köpeği Kurt ile arama yapıldı. Otomobilin bagaj kısmında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 118 paket halinde 98 kilo eroin ele geçirildi.Sürücü ile birlikte yanındaki Y.Y. (33) gözaltına alındı.Narkotik köpeği Kurt yakaladığı eroinlerin önünde zafer pozu verdi.