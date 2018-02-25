15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kurt 20 milyonluk uyuşturucu yakaladı

Erzincan’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpek Kurt yardımı ile yapılan aramada, piyasa değeri 20 milyon TL olan 98 kilo eroin yakalandı
 

Kurt 20 milyonluk uyuşturucu yakaladı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde şüphe üzerine M.K. (33) idaresindeki 34 BAG 867 plakalı otomobil durduruldu.

PAKET HALİNDE 98 KİLO EROİN


Otomobil içerisindenarkotik dedektör köpeği Kurt ile arama yapıldı. Otomobilin bagaj kısmında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 118 paket halinde 98 kilo eroin ele geçirildi.


Sürücü ile birlikte yanındaki Y.Y. (33) gözaltına alındı.

KURT'TAN ZAFER POZU


Narkotik köpeği Kurt yakaladığı eroinlerin önünde zafer pozu verdi.




SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sondaj çalışmasında Roma döneminden kalıntılar bulundu

Sondaj çalışmasında Roma döneminden kalıntılar bulundu
Başbakan Yıldırım'dan 'yerli otomobil' açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan 'yerli otomobil' açıklaması
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı
Osmaniye’de dolu etrafı beyaza bürüdü

Osmaniye’de dolu etrafı beyaza bürüdü
Salih Müslim yakalandı! Adalet Bakanlığı'ndan hamle geldi! Salih Müslim kimdir?

Salih Müslim yakalandı! Adalet Bakanlığı'ndan hamle geldi! Salih Müslim kimdir?
Sınır kapısında 22 kilometrelik TIR kuyruğu

Sınır kapısında 22 kilometrelik TIR kuyruğu
POMEM sonuçları açıklandı! E Devlet 21. Dönem POMEM sonuç sorgulama sayfası

POMEM sonuçları açıklandı! E Devlet 21. Dönem POMEM sonuç sorgulama sayfası
BuzzFeed Türkiye'nin büyük saldırıları 14 aydır nasıl engellediğini araştırdı

BuzzFeed Türkiye'nin büyük saldırıları 14 aydır nasıl engellediğini araştırdı
Son dakika! Afrin Harekatı'nın birinci ayağı tamamlandı!

Son dakika! Afrin Harekatı'nın birinci ayağı tamamlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuştu
Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler:

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: "Hakkınızı helal edin"