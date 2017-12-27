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Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin yakın zamanda ekranlara geri döneceğini açıklandı

28 Aralık 2017, Perşembe 08:45
Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor!
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı, oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, şubat ayında ekranlara gelecek "Kurtlar Vadisi Kaos"ta, Myanmar'dan da hikayelerin yer alacağını söyledi.


'ŞUBAT AYI GİBİ BAŞLAYACAK'


Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti.

Şaşmaz, 'Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah.' dedi.


YAKIN ZAMANDA FRAGMANI YAYINLANACAK


İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, 'Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz.' ifadelerini kullandı.
 
 
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