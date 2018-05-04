Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

'24 BÜYÜK MEDENİYET GEÇMİŞ'

BÜTÜN YILLARIN REKORU

Mehmet Nuri Turan

Ordu'da bir otelde düzenlenen, "Ordu Kültür Turizm ve Medya Çalıştayı"nda konuştu.Türkiye'nin kültür ve turizm alanında son derece zengin ülke olduğuna işaret eden Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Anadolu toprakları olarak üzerine bastığımız bu coğrafya, insanlığın tabiri caizse en büyük kütüphanesi ve arşividir. Bu toprakların üzerinden 24 büyük medeniyet geçmiş. İslam medeniyetinin çok önemli şaheserlerini, Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye gibi önemli şahsiyetlerinin yer aldığı coğrafya burasıdır. İslam medeniyetinin Peygamberler ve evliyalar şehri olarak nitelendirebileceğimiz, çok sayıda yerleşim yeri bu topraklardadır. Ayrıca İslam öncesi döneme ait antik dönemlerden ve öncesinden kalma çok sayıda eser, şehir ya da yapıt bugün halen Türkiye topraklarında kendisini koruyabilmeyi başarabilmiştir."Kurtulmuş, bu büyük kültürel zenginliğin en büyük miras olduğuna değinerek, bu mirasın sahip çıkılıp bütün ülkelere tanıtılması gerektiğini kaydetti.Son yıllarda her alanda başarı sağlandığı gibi turizm ve kültür alanında da ileriye doğru gidilmesi için hamle üstüne hamle yaptıklarını aktaran Kurtulmuş, "2002 yılında Türkiye'de yılda yaklaşık 30'a yakın film üretilirken, Osman Sınav Bey burada ve benden daha iyi biliyor 2017 yılında Türkiye'de 138 tane yerli film üretilmiş ve bu filmler vasıtasıyla da Türkiye birçok uluslararası yarışmalarda kendisini göstermiştir." bilgisini paylaştı.Türkiye'nin Film endüstrisinde büyük bir atılım kaydettiğini anlatan Kurtulmuş, "Dizi endüstrisinde de dünyada ikinci sıradayız. Yerli film seyretme oranında Avrupa kıtasında birinci sıradayız. En çok yerli film Türkiye'de. Bunların hepsi Türkiye'nin kültür hayatındaki zenginliği ve gücünü ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.Bakan Kurtulmuş, "2017 Türkiye için büyük bir şekilde geri dönüştü. Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık. 5.1 milyon misafirimiz 3 ay içerisinde Türkiye'yi ziyaret etti ve geçmiş yılların ortalamasına göre yüzde 35'lik bir artış sağladı. 4.4 milyar dolar elde edildi." dedi.AA