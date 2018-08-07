Kuru otları yakmak isterken dünyaları yaktı

Kaman ilçesi Ömer Hacılı Köyünde ikamet eden N.C., tarlasında bulunan kuru otları yakmak istedi. Rüzgarında etkisi ile kontrolden çıkan alevler, çevredeki tarlalara ve ağaçlara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederken, çıkan yangında İ.C.'ye ait 30 adet kavak ağacı, H.B.'ye ait 950 adet saman balyası yandı ve yaklaşık 3 bin dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.