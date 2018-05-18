Kuru üzümün kilosu 6,5 liraya dayandı

Manisa’da üzüm hasat sezonu yaklaşırken Manisa Ticaret Borsası’nda kuru üzümün kilo fiyatı 6,5 liraya dayandı. Yıl boyunca üretici çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarından şikayet ederken, üzümün kilosu 5,70 ile 6,40 arasında borsada işlem gördü.

DOLU ÜZÜMÜ VURDU

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, fiyat artışında dolardaki yükselişin etkili olabileceğini kaydetti. Hüseyin Altındağ, "Önümüzdeki yıl üzümde rekolte düşük, ayrıca dolu olayları da üzümü etkiledi. Bu sebeple fiyat yükselişi olabilir. Şimdiden yükselme de başladı. Bu yıl bağlarda doğuş az, bizim araştırmalarımıza göre rekolte düşük olacak. Geçen yıl olan üzüm bu yıl yok. Dolardaki artış da fiyatlarda etkili oldu. Bütün sektörlerde doların yükselişi tedirgin ederken üzüm fiyatlarını da yükseltti" dedi.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)



