Kuru ve yıpranmış cildinizi yenileyin

Elif Bayram

Yeni Zeitgard Beauty Diamond Yüz Bakım Yağı içerdiği A, E ve F vitaminleri ile cildi besliyor ve cildin yenilenmesine yardımcı oluyor. Değerli yağlar ile ciltte nem kaybını önlerken zengin yağ içeriği ile cilde ışıltı katıyor.Zeitgard Beauty Diamond Yüz Bakım Yağı, üç ayrı kullanım şekli sunuyor:Temel bakım sağlamak için Anti-Age yüz bakım yağı olarak kullanılıyor. Cilt temizliğinden sonra sabah ve akşam 3-5 damlayı yüzünüze yayarak, sonrasında günlük bakımınıza devam edebilirsiniz.Anti-Age yağ takviyesi olarak ipek gibi yumuşacık bir cilt için zengin içerikli bakım sağlıyor. Avucunuza aldığınız gündüz veya gece kreminin üzerine birkaç damla yağ damlatın. Zengin bir bakım için karıştırın ve yüzünüze sürün.Zeitgard Beauty Diamonds Yüz Bakım Yağı’nı pürüssüz ve sıkı bir cilt için yoğun ve zengin içerikli bakım sağlamak amacıyla Anti- Age yağ maskesi olarak kullanabilirsiniz. Yaklaşık 10 damlayı yüz, boyun ve dekolte bölgesine sürün.10 dakika etki etmesini bekleyin. Kalan yağı masaj yaparak yedirin veya bir havlu yardımıyla yüzünüzden temizleyin.LR ZEITGARD Beauty Diamonds Yüz Bakım Yağı Fiyatı 30 ml : 124,90 TL