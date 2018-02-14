Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'yle ilgili ilk açıklama

CHP KURULTAYI

İLKER BAŞBUĞ'A YAPILAN ELEŞTİRİLER



AFRİN OPERASYONU

Adem Özdoğan

Haklı olduğunuz bir davayı kaybetme şansınız yoktur. Herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. Gerginlik anlayışını ortadan kaldıracağız. Ordumuz Afrin'de ama biz içeride kavgalar, iftiralar yaşıyoruz.Bir ülkeyi sevmek o ülkenin bayrağına sahip çıkmak demektir, o ülkenin insanına sahip çıkmak demektir, herkesi dost olarak görmek demektir, üretmek demektir. Bir ülkeyi sevmek insan haklarına değer vermek demektir.Kurultayda delegelerin seçtiği 60 kişi var, hepsi değerli. 60 kişiden bir MYK oluşturduk, MYK'daki arkadaşlarımız kendi görevlerini yaptıkları sürece başarıyı sağlayabiliriz. Eğitim politakaları, demokrasi, dış politikalarımız sorunlu... Bu sorunları aşmak zorundayız. Ben şunu garanti edebilirim; biz sorunları saptama ve çözüm üretme konusunda en yetkin MYK'yız. Değişim sihirli bir sözcüktür, hayatın her alanında yeniliklere açık olmak zorundayız. Bir sorunu çözeriz ama başka bir sorun ortaya çıkar.Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendim. Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız tabiki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var.Olaya şuradan başlamak lazım; İlker Başbuğ terörist diye hapse atmadılar mı? Pek çok komutanı idama mahkum ettiler, sonra dediler ki; orduya kumpas kuruldu. Ne diyor İlker Başbuğ, "Afrin'de ordumuz terör örgütleriyle mücadele ediyor, bunu siyasallaştırmayın" diyor. Eee doğru diyor, giden ordu Türk ordusu, hepimizin çocukları orada mücadele ediyor. Bunu söyledi diye hesabını verecek diyor. Önce sen hesabını ver, Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını ver.Afrin Operasyonu gerekli, tıpkı İdlib gibi. Afrin'de de güvenli bölgeye ihtiyaç var. Bunu yaparken naptı? O bölgede Suriye'de temel aktörler vardı, onlara bilgi verildi ve onlarla beraber yola çıkıldı. Ben şu cümleyi kullandım: Evet gireceğiz, güvenliğimizi sağlayacağız. Buna kim karar verecek, ordu karar verecek.Ben Afrin merkezine girmeyelim dedim. Kimi terörist kabul edecekler orada? Bu sözü kullanırken biz emekli askerlerle konuşuyoruz, o ülkede kendi bölgemizin güvenliğini sağlıyoruz ama bir süre sonra çekileceğiz. Nitekim iktidar kanadı da bunu söyledi.30 km- 50 km gidildi güvenlik sağlandı. Suriyelilerin evini, yolunu yapacaksınız diyeceksiniz ki ben buraya 50 bin Suriyeli yerleştireceğim. Sizden tek bir şey istiyorum, bir tek terör örgütü üyesini Türkiye'ye sokmayacaksınız. Afrin ayrı, Afrin'in merkezine girmek ayrı. Ben kendi ülkemin güvenliği için mücadele ediyorum, ben 30-40 km'de güvenliğimi sağlıyorsam sorun yok.Suriyelileri de eğitin kendi ülkeleri için mücadele etsinler. İktidar doğrulara tahammül edemiyor. Ben söyledim diye kafadan karşı çıkıyorlar.Seni herkes aldattı kardeşim, tek aldatmayan benim. Ne söylediysem doğru çıktı.