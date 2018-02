Kurumsal baskıda yeni bir segment

7.4 MİLYON EUROLUK PAZAR





Adem Özdoğan

WorkForce Enterprise WF-C20590 modelinin satışa çıkmasıyla yeni bir segmente girmekten heyecan duyduklarını belirten Epson Türkiye Müdürü Sevil Kanat; “Biz teknoloji üreten bir firmayız. Günde 1.3 milyon $’lık AR-GE yatırımıyla, rol aldığımız her alandaki çözümlere yeni soluklar getiriyoruz. Dakikada 100 sayfalık baskı hızı yeni girdiğimiz bir alan. Ancak Epson baskı kalitesi, hız, sayfa başı baskı maliyeti, satış sonrası hizmet kalitesi olmak üzere tüm doneleri birlikte düşündüğümüzde kurumsal baskı çözümlerinin kaderini değiştireceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Baskı hızı 75 sf./dak. olan modelimiz de yakın zamanda gelecek. Bu alanda tüm modelleri inkjet olan tek marka biziz ve iş baskısının geleceği de ‘inkjet’ tir” dedi.Dakikada 60 sayfa ve üzeri baskı kapasitesiyle kurumsala hizmet sunan ortalama on oyuncunun varlığını belirten Kanat pazar verilerine de değindi: “2016 takvim yılında 60 sf./dak. ve üzeri yazıcı pazarı yaklaşık 200 adet ve 7.4 milyon Euro’luk değerle gerçekleşmiştir. 45-57 sf./dak. arası yazıcılara baktığımızda ise bu veriler yaklaşık 1.400 adet ve 8.3 milyon Euro’dur. Epson olarak bizim bu alana girişimizle rakamlar değişecek”.Günde 3 bin sayfa ve üzeri baskı alan tüm kurumların Epson’un yeni çözümünden yararlanmasının büyük avantaj getireceğini belirten Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu; “Baskıda yüksek kalite ve kapasite konusundaki iddiamızı her zamanki gibi sürdürürken bu segmente özel ‘yerinde teknik hizmette 5 yıl’ gibi farklı bir çözümü de sunuyoruz. Yüksek kapasitede baskı ihtiyacını Epson’un WF-C20590 modeliyle 5 yıllık garanti paketi dahilinde karşılamayı tercih edecek kurumlar ortalama 6.5 milyon sayfalık baskıyı da garanti etmiş oluyor. Bu paket dahilinde yerinde teknik servis hizmeti ve anında müdahale de iş akışındaki verimliliği maksimize ediyor” dedi.Epson’un geliştirdiği EDA (Epson Device Admin) yazılımıyla sistem mürekkep durumunu kendisi kontrol ve tespit ediyor. Merkeze otomatik giden bilgi sayesinde kullanıcılar mürekkebin bitmesi gibi bir tehlikeyle karşılamıyor.Gelecek nesil süper hızlı çevre dostu profesyonel mürekkep püskürtmeli yazıcı Epson WorkForce Enterprise WF-C20590;yüksek hacimli baskı ihtiyacı olan tüm şirketler için ideal. Neredeyse bir departman fotokopi cihazı bütçesine, daha az sarf malzemesi ile; yalnızca inkjet teknolojisinin sağlayabileceği çevre dostu kazanımlar yeni modelle geliyor. Model, özel bir güç kaynağı gerekmeksizin, aynı hızı sunan lazer teknolojisine sahip bir ürüne göre elektrik kullanımını yüzde 96’ya varan oranda azaltarak çevreci performansta da fark yaratıyor.İlk teslimdeki mürekkep kapasitesinde 100 bin sayfalık siyah ve 50 bin sayfalık renkli baskıyla oldukça iddialı olan Epson WF-C20590’ı üstün kılan bir diğer özellik ise zaman ve işçilik tasarrufu sağlayan 4 bin sayfalık zımbalama ve istifleme ünitesi.