Kuruşu kuruşuna faiz avantajları



VERGİLER İNMİŞTİ

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA FAİZ AVANTAJLARI



FAİZ HAMLESİ GELDİ



78 BİNLİK AVANTAJ

İdil Janet Demiray

Konut sektöründe yaşanan bu durgunluğu aşmak için dün hükümet, Ziraat Bankası öncülüğünde bir kampanya başlatılacağını duyurdu.Konut sektörünü rahatlatmak için ilk adım hafta sonu atılmıştı. Böylece; konuta satışından alınan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 8’e indirilmişti. İkinci adım da tapu harcıyla ilgiliydi. Alıcı ve satıcının ayrı ayrı yüzde 2 olarak ödediği harç, yüzde 1.5’e çekilmişti. Böylece 300 bin liralık bir evde vatandaş 26 bin lira kâra geçmişti.Dün kredi faizlerinin de aşağı çekileceği açıklandı. Şu anda piyasada kredi faizleri ortalama yüzde 1.25 seviyesinde. Bu oran, bankaların yapacağı kampanya ile yüzde 1’e çekilecek. Bu yönde benzer bir adım 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra atılmıştı. Vergi indirimlerinin ardından faiz indirimiyle vatandaşın ev alma maliyeti daha da düşecek.Konut kredisi en fazla, evin değerinin yüzde 80’i kadar çekilebiliyor. 300 bin liralık bir ev alındığını düşünelim. Bu durumda 240 bin lira kredi çekilecek. Faiz yüzde 1.25’ten yüzde 1’e inince toplam kredi maliyeti 52 bin lira düşecek. KDV ve tapu harcındaki indirimle birlikte cepte kalacak para 78 bin lirayı bulacak.