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Kuruşu kuruşuna faiz avantajları

Konut kredi faizleri 8.5 yılın zirvesine çıkmıştı. Bu nedenle 81 ilde krediyle ev alımları düşmüştü. Mart itibarıyla bu azalış yüzde 35 olarak tespit edilmişti

Kuruşu kuruşuna faiz avantajları
Hamide HANGÜL

Konut sektöründe yaşanan bu durgunluğu aşmak için dün hükümet, Ziraat Bankası öncülüğünde bir kampanya başlatılacağını duyurdu.


VERGİLER İNMİŞTİ


Konut sektörünü rahatlatmak için ilk adım hafta sonu atılmıştı. Böylece; konuta satışından alınan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 8’e indirilmişti. İkinci adım da tapu harcıyla ilgiliydi. Alıcı ve satıcının ayrı ayrı yüzde 2 olarak ödediği harç, yüzde 1.5’e çekilmişti. Böylece 300 bin liralık bir evde vatandaş 26 bin lira kâra geçmişti.


İŞTE KURUŞU KURUŞUNA FAİZ AVANTAJLARI


FAİZ HAMLESİ GELDİ 


Dün kredi faizlerinin de aşağı çekileceği açıklandı. Şu anda piyasada kredi faizleri ortalama yüzde 1.25 seviyesinde. Bu oran, bankaların yapacağı kampanya ile yüzde 1’e çekilecek. Bu yönde benzer bir adım 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra atılmıştı. Vergi indirimlerinin ardından faiz indirimiyle vatandaşın ev alma maliyeti daha da düşecek.


78 BİNLİK AVANTAJ


Konut kredisi en fazla, evin değerinin yüzde 80’i kadar çekilebiliyor. 300 bin liralık bir ev alındığını düşünelim. Bu durumda 240 bin lira kredi çekilecek. Faiz yüzde 1.25’ten yüzde 1’e inince toplam kredi maliyeti 52 bin lira düşecek. KDV ve tapu harcındaki indirimle birlikte cepte kalacak para 78 bin lirayı bulacak.


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