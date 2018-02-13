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Kuruyan cildin tek ihtiyacı...

Günlük olarak temel ihtiyaçlarımıza en hızlı şekilde cevap veriyoruz. Peki ya cildimizin temel ihtiyaçları için ne yapıyoruz?

Kuruyan cildin tek ihtiyacı...
El, yüz ve vücut kuruluğu en sık karşılaşılan cilt problemlerindendir. Cilt kuruluğu, gerginlik, sertleşme ve pul pul dökülmeler şeklinde kendini gösteriyor. Bu gibi durumlarda cildin tek ihtiyacı cildi derinlemesine nemlendiren, besleyici ve koruyucu Atoderm Creamoluyor.

Atoderm Cream, içeriğindeki besleyici ve yeniden yapılandırıcı bileşenleri ve Skin ProtectTM kompleksi sayesinde cildi derinlemesine nemlendirirken aynı zamanda cildi dış etkenlere karşı koruyor. Formülündeki gliserin ve vazelin sayesinde soğuk havaların yıpratıcı etkisine karşı koruyucu bir etki sunuyor.

Kimler için: Kuru ve hassas ciltlerin kullanımına uygundur.
Kullanım şekli: Atoderm Shower Gel veya Atoderm Shower Oil ile temizlenmiş cilde, günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Yüz ve vücut kullanımına uygundur.
Ürün miktarı: 200ml
Özel fiyat: 19,50 ₺



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