Kuruyan cildin tek ihtiyacı...

Elif Bayram

El, yüz ve vücut kuruluğu en sık karşılaşılan cilt problemlerindendir. Cilt kuruluğu, gerginlik, sertleşme ve pul pul dökülmeler şeklinde kendini gösteriyor. Bu gibi durumlarda cildin tek ihtiyacı cildi derinlemesine nemlendiren, besleyici ve koruyucuoluyor., içeriğindeki besleyici ve yeniden yapılandırıcı bileşenleri vekompleksi sayesinde cildi derinlemesine nemlendirirken aynı zamanda cildi dış etkenlere karşı koruyor. Formülündeki gliserin ve vazelin sayesinde soğuk havaların yıpratıcı etkisine karşı koruyucu bir etki sunuyor.Kuru ve hassas ciltlerin kullanımına uygundur.Atoderm Shower Gel veya Atoderm Shower Oil ile temizlenmiş cilde, günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Yüz ve vücut kullanımına uygundur.200ml: 19,50 ₺