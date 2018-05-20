Kuruyemişçiler: Altın yerine fıstığa yatırım yapıyorlar

Ramazan ayının gelmesiyle artan fıstık fiyatları hem baklavacıları hem de kuru gıda halindeki toptancıları isyan ettirdi. İç antepfıstığını satamadıkları için ellerinde bulundurmadıklarını belirten toptancılar, fiyat artışına, iç fıstıkları ellerinde bulundurup piyasaya sürmeyen stokçuların neden olduğunu söyledi. Rami Kuru Gıda Hali’nde, kabuklu fıstığın fiyatı 65 liradan, tatlılarda kullanılan iç antepfıstığının fiyatı ise 210 liradan satılıyor. Toptancılar, kuruyemiş fiyatlarının artmasından şikâyetçi olduklarını ve bu durumun satışlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

‘TÜCCARLAR FIRSATÇILIK YAPIYOR’

Habertürk'ün haberine göre iç fıstık fiyatlarının artmasıyla satışların düştüğünü söyleyen kuru gıda toptancılarından Ağıt Uluhatun, “Şu anda Antepli tüccarlar malı saklıyor, satmak istemiyor. Onlar fırsatçılık yaptığı zaman biz de almıyoruz. Tatlıcılar mal almaya geliyor, fiyatları görünce almıyorlar, biz de satmak istemiyoruz. Önceden 4-5 kilo antepfıstığı satardım şimdi 200 gram, yarım kilo satıyorum” diye konuştu.

İç antepfıstığının kilosu çok yüksek olduğu için ithal iç fıstık satan Mehmet Ünverdi ise fiyatların yükselmesinin mahsulün azlığından kaynaklandığını belirterek “Bu konuda bir diğer büyük etken de stokçular. Antep’in zenginleri artık paralarını altın, Euro yerine antepfıstığına yatırıyor. Yerli fıstığının fiyatları çok yüksek olduğu için müşterilere veremiyoruz, onlar da zaten almıyorlar. Tezgâhta yer alan ithal fıstıklar ise Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya cumhuriyetlerinden geliyor” ifadelerini kullandı.

‘İTHAL İRAN FISTIĞININ LEZZETİ AYNI OLMAZ’

Baklavacıların çözüm olarak sunduğu fıstıkta ithalata yönelik ise kuruyemişçiler şu yorumu yapıyor: "İran fıstığı var, onu getirseler tutar. Tutmaz diye bir şey yok. Ama lezzeti aynı olmaz. Ona antep fıstığı diyemezsin” dedi.

HURMANIN KİLO FİYATI 55 TL’YE YÜKSELDİ

Ramazan ayının gelmesiyle hurmaya da talebin arttığını fakat doların yükselmesiyle fiyatlarında da artış olduğunu söyleyen Ağıt Uluhatun, “Hurma dışarıdan geliyor, doların yükselmesi fiyatları baya etkiledi. Hurma, normalde dışarıda 55 lira, şu anda 40 lira. Böyle olduğu halde satışlar azaldı” dedi.