Kuşadası’nda 5 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize giren 5 yaşındaki Bulgar çocuk boğuldu
Aydın Kuşadası'nın kent merkezindeki halk plajında ailesi kıyıdayken denize giren Bulgaristan vatandaşı Encho Silviev Angelov (5), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine plaja sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
Sudan çıkarılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bulgar ailenin tatil yapmak için ilçeye geldiği öğrenildi.