Kan donduran olayda, bir gecekonduda yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen saldırgan, bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

VAHŞET KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Odunla gerçekleştirilen saldırının bir bölümü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi. Veterinere götürülen köpekler tedavi altına alınırken, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), Cumhuriyet Savcılığı’na, Kuşadası Kaymakamlığı’na, Kuşadası Belediyesi’ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne suç duyurusu ve şikayette bulundu.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklere yapılan saldırı sonucu 8 köpeğin başlarından ve vücutlarından yaralandığını belirterek, saldırganın görüntülendiğini ve kimliğinin belirlenmesinin ardından mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

İHA