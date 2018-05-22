Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçedeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, otele operasyon düzenledi. Operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile yer temin ettikleri öne sürülen otel sahibi A.B. ve resepsiyon sorumlusu A.A. gözaltına alındı.

Kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

DHA