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Kuşdili öksüz kaldı

Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Nazmiye Çakır hayatını kaybetti. Çakır, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan ‘kuşdili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme dilinin son öğreticilerinden olduğu öğrenildi

Kuşdili öksüz kaldı
Karadeniz sahil yolu Espiye ilçesi Tirebolu istikametinde Adabük Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan plakası alınamayan B.Z. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Çakır’a (70) çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan Çakır, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUŞDİLİNİN SON ÖĞRETİCİLERİNDEN


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi duyan Çakır’ın yakınları hastaneye akın etti.

Öte yandan, talihsiz kazada hayatını kaybeden 1948 doğumlu Nazmiye Çakır’ın UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne giren ve Çanakçı ilçesi Kuşköy köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan ‘kuşdili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme dilinin yörede son öğreticilerinden olduğu öğrenildi.

(Resul Yanbul / İHA)


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