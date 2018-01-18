Kut'ül Amare nedir? Mehmetçik Kut'ül Amare saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

Kut’ül Amâre Kuşatması
I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesi. Peki Kut’ül Amare nedir?
Kut'ül Amare dizisinin hikayesi nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare dizisinin tanıtımına katıldı
Kût'ül-Amâre Kuşatması
KUT'ÜL AMARE NEDİR?
1914 - 1918 yılları arasında süren 1. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesinde, İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri arasındaki muharebe. İngiliz Hint garnizonu Bağdat'ın güneyinde yer alan Kut kasabasında
Osmanlı Ordusu tarafından kuşatıldı. 1915 yılında bu kasabanın nüfusu 6.500 civarı. 29 Nisan 1916'da garnizonun teslim olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar esir olarak Halep'e götürüldü. Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın
emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine General Lake ve General Gorringe
İngiliz ordusunda görevlerinden alınmış ve yerlerine General Maude
getirildi.
Kût’ül-Amâre zaferi,
KUT'ÜL AMARE ZAFERİ NEDEN KUTLANMIYOR?
sadece Türk ordusu içerisinde bayram olarak kutlanıyordu. 1952 yılında, Türkiye’nin Adnan Menderes iktidarı döneminde NATO’ya üye olmasının ardından bayramın kutlamasına son verildi.
MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE DİZİSİNİN HİKAYESİ VE OYUNCULARI
Dizinin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik, Özgü Kaya
yer alıyor.
Mehmetçik Kut'ül-Amare
dizisi, Birinci Cihan Harbi'ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey'in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu'na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.
İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut'ül Amare Zaferi'ni
konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacak. Bunun yanında Mehmet'in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacak.
Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey'in bulunduğu Osmancık Taburu'yla
birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecek. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecek. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut'ül Amare destanının mimarı olacak.
Osmanlı Devleti'nin, İngilizleri Kut'ül-Amare'de
kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu'nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacak. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacak.
MEHMETÇİK KUT'ÜL-AMARE DİZİSİNİN FRAGMANI
Elif Bayram