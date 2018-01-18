Kut'ül Amare nedir? Mehmetçik Kut'ül Amare saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

TRT 1 ekranlarında Mehmetçik Kut'ül Amare isimli yeni bir dizi başlıyor. Peki Kut'ül Amare nedir, ne anlama geliyor? Mehmetçik Kut'ül Amare saat kaçta ve hangi kanalda? Mehmetçik Kut'ül Amare oyuncuları kim? Diziyle ilgili tüm merak edilenler bu haberde. İşte detaylar...