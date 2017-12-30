Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!

İŞE GİTMEYİNCE ÖLÜMDEN KURTULDU



BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ

Gizem Yetil

kara yolunda iş yerini kapatan bir firma, 25 metre yüksekliğindeki dev reklam direğini, söktürmek istedi. 10 ton ağırlığındaki reklam totemin sökülmesi için 3 ayrı vinçle çalışmalara başlandı.Sökülme çalışmaları sırasında dev direk,’a ait iş yerinin çatısına devrildi. Olay sonrası iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibi, "Benim kiracım olan firma iş yerini boşatma kararı aldı. Firmanın kendilerine ait olan totemi söküldüğü sırada, totem direğinin dengesini kaybedip yarısı yola, yarısı da yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.Özoturaç’ın damadı olan Ahmet Gönül de, "Dev totem direğinin girdiği bölüm benim çalışma odam. Bugün grip olduğumuz için iş yerine gelmemiştim. Eğer burada olsaydım dev totemin altında kalacaktım. İş yerimizde büyük bir zarar var. Bu sebeple firmaya dava açacağız" dedi.İş yeri çalışanın Oğuzhan Özkul, dev totemin büyük bir gürültüyle iş yerinin üzerine düştüğünü belirterek, "Ben olay anında totemin düştüğü odanın yanındaydım. Dev totem büyük bir gürültüyle düştü. Eğer o ofiste kimse olsaydı büyük bir facia olacaktı" ifadelerini kullandı. Totem direği, takviye vinçlerle 1 saatlik çalışma sonucu düştüğü çatıdan indirildi.