Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!

Kütahya’da 14 ton ağırlığındaki dev reklam direği söküldüğü sırada bir iş yerinin çatısına devrildi. Faciadan dönülen olayda binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi

30 Aralık 2017, Cumartesi 19:25
Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!
Kütahya-Eskişehir kara yolunda iş yerini kapatan bir firma, 25 metre yüksekliğindeki dev reklam direğini, söktürmek istedi. 10 ton ağırlığındaki reklam totemin sökülmesi için 3 ayrı vinçle çalışmalara başlandı.

Sökülme çalışmaları sırasında dev direk, İsmeti Özoturaç’a ait iş yerinin çatısına devrildi. Olay sonrası iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İş yeri sahibi İsmet Özoturaç, "Benim kiracım olan firma iş yerini boşatma kararı aldı. Firmanın kendilerine ait olan totemi söküldüğü sırada, totem direğinin dengesini kaybedip yarısı yola, yarısı da yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.


 

İŞE GİTMEYİNCE ÖLÜMDEN KURTULDU


Özoturaç’ın damadı olan Ahmet Gönül de, "Dev totem direğinin girdiği bölüm benim çalışma odam. Bugün grip olduğumuz için iş yerine gelmemiştim. Eğer burada olsaydım dev totemin altında kalacaktım. İş yerimizde büyük bir zarar var. Bu sebeple firmaya dava açacağız" dedi.


BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ


İş yeri çalışanın Oğuzhan Özkul, dev totemin büyük bir gürültüyle iş yerinin üzerine düştüğünü belirterek, "Ben olay anında totemin düştüğü odanın yanındaydım. Dev totem büyük bir gürültüyle düştü. Eğer o ofiste kimse olsaydı büyük bir facia olacaktı" ifadelerini kullandı. Totem direği, takviye vinçlerle 1 saatlik çalışma sonucu düştüğü çatıdan indirildi.

 
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