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Kütahya'da bir eve 854 TL’lik elektrik faturası geldi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 854 TL elektrik faturasını görünce şoke olan vatandaşın itirazı üzerine yeniden okunan sayaçtan 8 TL tüketim bedeli çıktı

Kütahya'da bir eve 854 TL’lik elektrik faturası geldi
İddiaya göre; Kütahya OEDAŞ elektrik dağıtım şirketinin sayaç okuma işini verdiği firmanın düzensiz saat okuma eleştirileri devam ediyor. Bir eve gelen elektrik faturası da vatandaşı şoke etti.  


249 LİRA TÜKETİM, 130 LİRA DA KDV DAHİL EDİLDİ


Kütahya Bahatlar Köyü'nde Mustafa A.’ya ait evde 22 Kasım 2017- 11 Ocak 2018 tarihleri arasında sadece 59 gün için 2 bin 100 kilowat elektrik tüketimi fatura edilirken bu faturada 249 lira 70 kuruş dağıtım bedeli, 130 lira KDV dahil edildi.


854 LİRA FATURA KESİLDİ


2100 kw kullandığı belirtilen vatandaşa 460 lira 53 kuruş enerji kullanımı, 249 lira 70 kuruş dağıtım bedeli, 130 lira 33 kuruş KDV, 9 lira 21 kuruş TRT payı ve 4 lira 61 kuruş enerji fonu payı olmak üzere toplam 854 lira 30 kuruş fatura geldi.  


8 LİRA TÜKETİM BEDELİ ÇIKTI


Faturaya itiraz eden vatandaş tekrar sayacın okunmasını talep etti. Ekiplerin Bahatlar Köyü'nde eve gelerek okudukları sayaçtan sadece 8 lira tüketim bedeli çıktı. Saat okuma işini yapan firma işçilerinin evin içindeki saati okumadan rastgele fatura yazdıkları iddia edilirken, vatandaş 8 lira elektrik faturasını ödedi.  


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