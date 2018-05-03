Kütahya'da inşaat çukuruna düşüp yaralanan kurt kurtarıldı

Kütahya
- Eskişehir
karayolunun 30. kilometresindeki Sobran
köyü yakınlarında, mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, inşaat temel çukuruna düşüp yaralanan bir kurdu görünce durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kurdun bulunduğu yere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
ile Kütahya Belediyesi
itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, kurdu bulunduğu yerden çıkarıp sakinleşmesi için iğne yaptı. Kurt daha sonra kafes içerisine konularak tedavisi için Afyonkarahisar'daki Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.
İHA
Can Hakman