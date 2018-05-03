Kütahya'da inşaat çukuruna düşüp yaralanan kurt kurtarıldı

Can Hakman

karayolunun 30. kilometresindekiköyü yakınlarında, mesire alanında bekçilik yapan Selahattin Talas, inşaat temel çukuruna düşüp yaralanan bir kurdu görünce durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine kurdun bulunduğu yereileitfaiye ekipleri sevk edildi.Gelen ekipler, kurdu bulunduğu yerden çıkarıp sakinleşmesi için iğne yaptı. Kurt daha sonra kafes içerisine konularak tedavisi için Afyonkarahisar'daki Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.İHA