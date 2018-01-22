Kütahya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan doktora gözaltı

Serap Belovacıklı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Emet Devlet Hastanesi'nde görev yapan çocuk doktoru O.B. (30) tarafından kullanıldığı öne sürülen bir Twitter hesabından, Türkiye aleyhine terör örgütleri PKK ve FETÖ'yü övücü paylaşımlar yapıldığı ihbar edildi.İddialar üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emet ilçesine giderek Hamam Mahallesi'nde yaşayan O.B'yi gözaltına aldı.Şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.