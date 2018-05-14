İlçenin Sarıot köyünde Bayram D. (63) ve Beytullah Genç (47) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten olayı tartışma çıktı. Bayram D.'nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Beytullah Genç göğsüne aldığı iki kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından zanlı Bayram D.'nin Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.