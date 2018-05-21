Kütahya'da otobüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan otobüs, bir fabrikanın istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı
İstanbul- Kütahya seferini yapmakta olan Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi ve ardından bir fabrikanın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Kaza da otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.