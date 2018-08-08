'Huzur Sokağı'nda birlikte oynayan Kutsi ile Feyza Çıpa'nın aşk haberleri ilk 2014'te çıkmıştı.

Kutsi iddiayı yalanlamıştı. Feyza Çıpa daha sert çıkmıştı: ''Ben Kutsi'yle beraber değilim. Benim bir ailem var ve bunları kaldıracak durumda değiller.''

Kutsi daha sonra Feyza Çıpa uğruna 8 yıllık eşinden boşanmıştı.

Aralık ayında da nişanlanan çiftin, birbirlerini sosyal medya hesabından silmeleri ''Ayrıldılar mı?'' şeklinde yorumlandı.

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

Daha önce de ayrılan çiftin ayrılma nedenleri Kutsi'nin evliliğe yanaşmaması iddiasıydı. İlk ayrılıkları uzun sürmeyen çift kısa süre sonra barışmıştı.

Eylül ayında da 5 günlük bir ayrılık yaşadıktan sonra tekrar barışan Kutsi ve Feyza Çıpa çifti aralık ayında nişanlanmıştı.











