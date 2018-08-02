Kuveyt çatışmalardan etkilenen Yemenlilere yerleşim alanı kuruyor

Kuveyt Barış Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aden'deki yerel yönetim ile dernek arasında ülkedeki çatışmalarda ailesini kaybeden Yemenlilerin barınması için Aden'de yerleşim alanı inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzalandı.

Açıklamada söz konusu projenin, Yemen'deki çatışmalarda ailesini kaybedenler için bir vefa borcu olduğu ifade edildi.

YETİM, DUL VE ENGELLİLER İÇİN BİR KÖY KURULACAK

Kuveyt Barış Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Dari el-Baıycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında, yetim, dul ve engelliler için bir köy kurulacağını söyledi.

Baıycan "Toplamda 144 daireli 12 konutun inşası planlanıyor." dedi.

PROJENİN MALİYETİ 4,4 MİLYON DOLAR

Bu yaşam alanında, tıp merkezi, ilkokul, terzilik atölyesi, el sanatlarını geliştirme atölyesi, futbol sahası ve çocuklar için park alanının yanı sıra su ve kanalizasyon şebekesinin de kurulacağını aktaran Baıycan, projenin maliyetinin 4,4 milyon dolar olduğunu aktardı.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanıyor.

Ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerden dolayı salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

AA