Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı (Batı Nil virüsü nedir?)

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Senim Tanay

Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi, ithalat yasağına ilişkin kararı resmi sosyal medya hesabından yayımladı.Kararda İspanya'dan ithal edilen kanatlı hayvanlarda tespit edilen Batı Nil virüsü nedeniyle bu ülkeden tüm kanatlı canlı hayvan ithalatına yasak getirildiği belirtildi.Kararda tüm ithal ürünlerin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün icraatlarına göre Kuveyt Tarım ve Balıkçılık Genel İdaresi'nin yayınladığı şartlara uygun olması gerektiğine dikkat çekildi.Genel İdare, ayrıca ürünlerden alınacak örneklerin kendi bünyesindeki laboratuvarlarda inceleneceği, veba ve salgınhastalıklar içermesi durumunda kabul edilmeyerek geri gönderileceği uyarısında bulundu.Batı Nil virüsü, hasta kuşlardan sivrisinekler aracılığıyla insanlara geçebiliyor. Hastalığın daha çok yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf kişileri etkilediği belirtiliyor.