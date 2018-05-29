Kuveyt Türkiye ile yapılan anlaşmayı onayladı

Kuveyt Türkiye ile yapılan anlaşmayı onayladı Kuveyt Ümmet Meclisi, Türkiye ile Eylül 2017'de imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolü onayladı