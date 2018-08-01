Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakan Reşidi, yaptığı açıklamada, "Kuveyt, petrol piyasasının ihtiyaç duyduğu miktarı tedarik etmek için yeterli kapasiteye sahiptir, ancak piyasa istikrarını korumak önemlidir." ifadesini kullandı.

Reşidi, "Petrol üretimindeki düşüşü karşılamak için Kuveyt'ten ham petrol üretimini artırması talep edilmedi." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine de değinen Reşidi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ihtimaline karşı acil durumlar için hazır planlarının bulunduğunu dile getirdi.

Irak'tan gaz ithalatı konusunda ise Reşidi, bu yıl sonuna kadar konuyla ilgili anlaşmaya varılmasının beklendiğini aktardı.

Irak hükümeti, Ağustos 2017'de, Ağustos 1990'daki işgali nedeniyle Kuveyt'e vermesi kararlaştırılan 170 milyar dolarlık tazminat karşılığında para ödemek yerine gaz satışı yapmak için Kuveytli yetkililerle müzakere yürüttüğünü açıklamıştı.

Irak'ın Kuveyt'e 4,6 milyar dolar daha tazminat ödemesi kaldığı belirtiliyor.

RUHANİ VE TRUMP ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi, kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

Tahran yönetimi daha önce ABD'nin petrol satışına engel olması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını Kasım'a kadar sıfıra indirmeye zorluyor.

İran Petrol Bakanlığı'nın verilerine göre, Tahran yönetimi günlük 2,7 milyon varil ham petrol ihraç ediyor.