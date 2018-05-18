Kuyrukları birbirine dolanan 6 sincap ağaçta mahsur kaldı!

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Amerika'nın Nebraska eyaletinde, kuyrukları birbirine dolaşıp kördüğüm olmuş halde ağaçta mahsur kalan 6 yavru sincabın hali, görenleri şaşırttı.

Craig Luttman isimli adam, Elkhorn bölgesinde bulunan evinin önündeki ağaçta 6 sincabın birbirini çekiştirerek sağa sola gitmeye çalıştığını görünce merak edip ağaca yaklaştı. Luttman, her biri farklı yöne gitmeye çalışan 8 haftalık yavruların kuyruklarının birbirine dolandığını anlayınca vahşi hayat yetkililerini aradı.

BİRBİRLERİNE NASIL DOLANDIKLARI ANLAŞILAMADI

Yardım ekibi geldiğinde onlar da duruma şaşırıp kaldı. İçine düştükleri durum karşısında ürkmüş vaziyetteki sincapları ellerine alıp kuyruklarını çözemeyeceklerini anladıklarında ise 6 sincabın üzerini bir havluyla kapatıp onları biraz sakinleştirdiler. Daha sonra da yavrulara anestesi uygulayarak, 1 saat süren bir operasyonla, birbirlerine nasıl dolandığını anlayamadıkları kuyrukları çözdüler.

AÇLIKTAN ÖLECEK YA DA YEM OLACAKLARDI

Birbirlerinden ayrılamayıp ağaçta mahsur kalmaları halinde yırtıcı hayvanlara yem olacakları ya da açlıktan ölebilecekleri belirtilen sincapların durumları şimdilik iyi ancak yavrulardan birkaçının kuyruğunun, birbirlerini çekiştirirken hasar gördüğü ve ameliyat gerekebileceği belirtiliyor.

'ÇILGIN BİR OLAY'

Böyle bir durumla çok nadir karşılaştıklarını söyleyen yetkililer, bunu 'çılgın bir olay' olarak nitelendirdi.