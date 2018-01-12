'Kuyu' köpeğin hikayesi film oluyor



HERKES SEFERBER OLMUŞTU



ÖMÜR GEDİK FİLMİN AYRINTILARINI VERDİ

İŞTE ÖMÜR GEDİK'İN O YAZISI:

Gizem Yetil

Şubat ayında İstanbul Beykoz’da 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, 11 gün süren çalışmalar sonucunda kurtarılmıştı.İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu’ndan itfaiye erleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan madenciler ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı’ndan öğrenciler, AFAD, veterinerler ve hayvanseverler ‘Kuyu’nun kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılmıştı.Hayvanseverlerin ve uzmanların birçok yöntem denemesine rağmen kurtarılamayan “Kuyu” için Zonguldak’tan Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri olay yerine geldi. TTK ve AFAD’ın yeni geliştirdiği pnömatik piston ile kurtarılmıştı.Kuyu, tedavi edildikten sonra yeni yuvası Beykoz İtfaiye Grup Amirliği’ne götürüldü.Kuyu’nun kurtarılma sürecine dahil olan ve daha sonra Kuyu’yu başkanlık ettiği dernek himayesi altına alan Ömür Gedik Kuyu’nun filminin yapılacağını açıkladı. Gedik, Hürriyet’teki köşesinde filmin ayrıntılarını verdi.Bir sürpriz proje beni geçen yıl Şubat ayının 15’inin sabahının 05.50 sularına, Beykoz sırtlarında o kuyunun başına geri götürdü.Emre Oskay ve Yiğit Güralp bana “Bir film yapmak istiyoruz ve seni çok yakından ilgilendiriyor” diye geldiklerinde konunun Kuyu köpeğin yeryüzüne çıkış anına kadar uzanacağını aklıma bile getirmemiştim.Hiç unutmuyorum, geçen yıl 14 Şubat gecesi Sevgililer Günü konserinin ardından, sahneden inip gece yarısından sonra soluğu Beykoz sırtlarında almıştım.Buz gibi bir geceydi.Gece yarısında sonra sondaj kuyusunun olduğu tepedeki kurtarma çadırının başında titreyerek bekliyorduk.10 günü aşkın süredir yerin metrelerce altında daracık bir kuyunun içinde yaşam mücadelesi veren 2,5 aylık yavrucak, yani Kuyu köpeğin yaşamının dönüm noktası olacak gece işte o geceydi.Sabaha karşı 05.50’de kucağımıza aldık Kuyu’yu.Dünyadaki onca kötülüğün içinden bir ışık gibi doğmuştu, iyiliğin, sevginin, umudun sembolü olarak.İBB, İtfaiye, TTK, öğrenciler, hayvanseverler, aslında en doğrusu tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu Kuyu köpeğin hikayesi, belki de gelecek yıl Oscar’a bile gidebilecek bir filmle beyazperdeye taşınıyor.Filmin adı “Sarıl”, uluslararası arenada, festival ve Oscar yarışında “The Hug” olarak geçecek.Yapımcılar İlkem Şahin ve “Gölgeler ve Suretler”, “Kaygı”, “Misafir Halep-İstanbul”, “Lady Winsley”, “Nuh Tepesi” ve daha pek çok başarılı filmin yapım sürecinde yer almış olan Emre Oskay.Filmin senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini bu yılın Oscar adayı “Ayla”, “Uzun Hikaye” ve “Sınav” gibi filmlerden hatırlayacağınız Yiğit Güralp üstleniyor.Kendisinin de dediği gibi hayvan hakları konusunda onca olumsuz olayın yaşandığı ülkemizde Kuyu’nun hikayesi gibi şahane olayların altını daha da kalın kalemle çizip tüm dünyaya duyurmak çok önemli.Sarıl’ın cümlesi gayet pozitif ve evrensel mesajlar içeriyor ‘Kuyunun Dibinde de Olsan Umudunu Kaybetme”...