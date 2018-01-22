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Kuyudan sızan gazdan zehirlenen uzman çavuş şehit oldu

Ağrı'da geçen 4 Aralık'ta Kapalı M Tipi cezaevi bahçesindeki kuyudan sızan metan gazından zehirlenen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Olayda şehit asker sayısı 2'ye yükseldi
 

Kuyudan sızan gazdan zehirlenen uzman çavuş şehit oldu
Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi.

Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Durumu ağır olan diğer asker Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

1,5 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ


Özden, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra bugün şehit oldu. Şehit Özden'in cenazesi, yarın memleketi Gaziantep'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek. 

Cezaevi bahçesindeki kuyudan yayılan metan gazından çok sayıda asker de etkilenmiş ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. 

Cezaevinde 51 kişi metan gazından zehirlendiCezaevinde 51 kişi metan gazından zehirlendi

Ağrı cezaevinde askerler gazdan zehirlendiAğrı cezaevinde askerler gazdan zehirlendi


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