Kuyudan sızan gazdan zehirlenen uzman çavuş şehit oldu

1,5 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Cezaevinde 51 kişi metan gazından zehirlendi

Ağrı cezaevinde askerler gazdan zehirlendi

Mine Bozkurt

Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi.Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti.Durumu ağır olan diğer asker Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Özden, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra bugün şehit oldu. Şehit Özden'in cenazesi, yarın memleketi Gaziantep'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.Cezaevi bahçesindeki kuyudan yayılan metan gazından çok sayıda asker de etkilenmiş ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.