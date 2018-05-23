Kuyumcudan para çalan İranlılar tatilde yakalandı

Torbalı ilçesindeki bir kuyumcudan 6 bin 500 avro çalan İran uyruklu Reza S, Saced S, ve Reza B’nin, kiraladıkları otomobille Muğla’ya geldiğini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

OTELDE TATİL YAPARKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerin Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi’nde bir otelde tatil yaptıklarını tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 2 bin 520 lira, 200 dolar, 200 euro ele geçirildi.

Şüpheliler Muğla’daki işlemlerinin ardından İzmir’e gönderildi.