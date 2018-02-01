Kuyumcuyu 8 yerinden bıçaklayıp 20 bin dolarını gasp ettiler

Gaziantep'in Nizip İlçesinde Suriye uyruklu kuyumcu Muhammed Meluk’u (53) evine giderken 8 yerinden bıçaklayıp, 20 bin dolarını gasp eden Suriye uyruklu 5 kişi, ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalandı

Kuyumcuyu 8 yerinden bıçaklayıp 20 bin dolarını gasp ettiler
Geçen pazartesi akşamı ilçe merkezinde kuyumcu olan Muhammed Meluk, iş yerini kapatarak evine gittiği sırada önünü kesen 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Maluk’u 8 yerinden bıçaklayarak 20 bin dolarını gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.


HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR


Sesleri duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Meluk, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Meluk’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


ŞANLIURFA'DA ARAÇ DEĞİŞTİRİP GAZİANTEP'E DÖNDÜLER


Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Meluk’u yaralayıp gasp eden 5 kişinin otomobille Şanlıurfa’ya kaçtığını belirlendi. MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Şanlıurfa’da araç değiştirdikten sonra yeniden Gaziantep’e döndüğünü belirledi.


 

ARAÇ TAKİBE ALINDI


Polis, şüphelilerin tekrar araç değiştirerek Suriye’ye geçmek için Hatay’a doğru yola çıktıklarını belirlemesiyle harekete geçti. Nizip Asayiş ile Gaziantep Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak operasyonla şüphelilerin kaçmaya çalıştığını aracın plakasını takibe aldı.


TUTUKLANDILAR


Gaziantep polisi, şehir çıkışında oluşturduğu arama noktasında otomobili durdurup içerisindeki Suriye uyruklu Mustafa H., Racih A., Besil C., İbrahim A. ve Ali A.’yı gözaltına aldı. Paranın bir miktarı otomobilde bulunurken, şüpheliler Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmekeye çıkarılan 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 


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