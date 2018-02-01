Kuyumcuyu 8 yerinden bıçaklayıp 20 bin dolarını gasp ettiler



HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR



ŞANLIURFA'DA ARAÇ DEĞİŞTİRİP GAZİANTEP'E DÖNDÜLER

ARAÇ TAKİBE ALINDI



TUTUKLANDILAR

Gizem Yetil

Geçen pazartesi akşamı ilçe merkezinde kuyumcu olan, iş yerini kapatarak evine gittiği sırada önünü kesen 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Maluk’u 8 yerinden bıçaklayarak 20 bin dolarını gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.Sesleri duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslane götürülen Meluk, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Meluk’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Meluk’u yaralayıp gasp eden 5 kişinin otomobille Şanlıurfa’ya kaçtığını belirlendi. MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Şanlıurfa’da araç değiştirdikten sonra yeniden Gaziantep’e döndüğünü belirledi.Polis, şüphelilerin tekrar araç değiştirerek Suriye’ye geçmek için Hatay’a doğru yola çıktıklarını belirlemesiyle harekete geçti.ekipleri ortak operasyonla şüphelilerin kaçmaya çalıştığını aracın plakasını takibe aldı.Gaziantep polisi, şehir çıkışında oluşturduğu arama noktasında otomobili durdurup içerisindeki Suriye uyruklu Mustafa H., Racih A., Besil C., İbrahim A. ve Ali A.’yı gözaltına aldı. Paranın bir miktarı otomobilde bulunurken, şüphelilerndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmekeye çıkarılan 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.