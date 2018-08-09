Kuyuya düşen hamile inek iş makinesiyle kurtarıldı

Olay, Buldan ilçesi Beyler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan boş bir kuyuya inek düştüğü ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçerek kurtarma çalışması başlattı. Kuyunun bulunduğu alan giden ekipler önce merdiven ve halat yardımıyla ineğin bulunduğu alana indi. İneğin vücudunun çeşitli yerlerinden kan geldiğini ve yaralandığını gören ekipler ayrıca hayvanın ayağının da kalkamadığını fark etti. Bunun üzerine ekipler ineği kurtarmak için farklı bir girişimde bulundu.

Bölgeye çağrılan iş makinesiyle ekipler kuyunun bulunduğu yerin bir bölümünü dikkatli bir şekilde kazdı. Kuyunun bulunduğu yerdeki toprağı iş makinesiyle alan ekipler kuyunun taşlarını ise ineğe zarar vermemesi için kazmalar ve elleriyle aldı. Kuyunun bir bölümü yaklaşık 5 metre kazılarak ineğe ulaşıldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından kuyudaki ineğin alınabileceği kadar bir bölüm açıldı. Kuyudan çıkarılan ineğin hamile olduğu öğrenilirken inek daha sonra ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

İHA