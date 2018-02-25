Kuzeninin çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

İstanbul’da yaşayan Nurcan İ., kuzeninin kendi adına sosyal medyada hesap açtığını ve buradan yarı çıplak fotoğraflarını paylaştığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu

Kuzeninin çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
İstanbul’da yaşayan dayı kızları Nurcan İ. ve Nergis Y.’nin arasına sosyal medya girdi. Nurcan İ., kuzeninin kendi adına sosyal medyada hesap açtığını ve buradan yarı çıplak fotoğraflarını paylaştığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu.

Nurcan İ. dilekçesinde yaşananları şöyle anlattı; “Tanımadığım bir erkekten mesaj geldi, bir hesapta benim fotoğraflarımın olduğunu söyledi. Bu hesaba baktığımda benim yarı çıplak ve iç çamaşırlı fotoğraflarım vardı. Bunların altına ‘erkek arıyorsan görüşelim, ben buradayım’ gibi yorumlar yapılmıştı. Fotoğraflara baktığımda geçtiğimiz yaz aylarında Nergis Y. ile alışveriş yaptıktan sonra evde giyinirken onun çektiği aklıma geldi. Kendisine sordum önce şaşırmış gibi yaptı inkar etti sonra kabul etti.”


 

KUZENLERİN ERKEK ARKADAŞ KRİZİ


Nurcan İ. ise , “Nergis Y., sinirlenince bana ‘benim erkek arkadaşımla takipleşmeye başladın. Aranızda bir şeyler olduğundan şüpheleniyorum.



Takipleştiğinizi bana söylemediniz, gözün varsa bana açıkça söyle’ gibi laflar ederek gitti. Açtığı fake hesapları kapattı. Ben de olayın kapandığını sandım, aradan bir süre sonra aynı fotoğraflarımın olduğu başka bir hesap açıldı. Bana da telefon açıp ‘erkek arkadaşımla görüşmeyeceksin bu hesaplar çoğalır  o…’ diye hakaret etti. Bu yüzden kendime ait hesabımı kapattım. İki aile arasında büyük tartışmalar çıktı” dedi.

Kuzeninin yarı çıplak fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediği iddiasıyla savcılığa başvuran kişinin davası önümüzdeki günlerde görülecek.

 


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