Kuzenlerin arazi kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da dün gece Serkan Yıldırım (38) ve Kudret Yıldırım ile amca çocukları Sefa Yıldırım (33), Deniz Yıldırım (36) ve Sait Tekin (32) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Serkan Yıldırım, Kudret Yıldırım ve oğlu Yiğit Yıldırım (8) tabancayla vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kudret Yıldırım yaşamını yitirdi. Serkan Yıldırım ve Yiğit Yıldırım ise tedaviye alındı. Serkan Yıldırım’ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Sait Tekin, Sefa Yıldırım ve Deniz Yıldırım gözaltına alındı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)