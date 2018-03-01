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Kuzey Irak’ta hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgesinde düzenlenen hava harekatında, silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir adet çok namlulu roketatar silahın imha edildiğini açıkladı.

Kuzey Irak’ta hava harekatı
TSK’dan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği bildirilerek, Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 28 Şubat 2018 tarihinde Türk üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarının, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edildiği, düzenlenen hava harekatı neticesinde silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda bir adet çok namlulu roketatar silahının da imha edildiği aktarılırken, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.
 


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