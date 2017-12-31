Kuzey Kore 2018’e merhaba dedi

Kuzey Kore yeni yıla erken giren ülkelerden oldu. Havai fişek gösteriyle 2018’e "merhaba" dedi

31 Aralık 2017, Pazar 19:47
Kuzey Kore 2018’e merhaba dedi
Kuzey Kore, TSİ 18.30 itibariyle yeni yıla erken giren ülkelerden oldu.

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı Pyongyang’ta binlerce kişi 2018’e "merhaba" diyerek yeni yılı coşkuyla kutladı.

(İHA)

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