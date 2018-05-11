'Kuzey Kore artık habersiz füze fırlatmayacak'
Kuzey Kore'nin Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong Son, ulusal nükleer silah programı tamamlandığı için bir füze testi ya da balistik füze fırlatmalarına gerek kalmadığını söyledi
Son, Kuzey Kore’nin sivil havacılık kurumlarıyla ilişkilerini artıracağını vurguladı.
Açıklamada, Kuzey Kore’nin hava sahasında yeni rotalar açmayı istediği belirtildi. Ayrıca, Güney Kore hava sahasında bir rota için girişimlerin olduğu bilgisi verildi.
Pyongyang yönetimi, 2006 yılında nükleer denemelere başlamış, altıncı ve en güçlü nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı.
AA