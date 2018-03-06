Kuzey Kore'de 'samimi' görüşme

Gelecekte görüşmelere devam edilecek

Moon: En kötü senaryoya hazır olmak gerek

Nazlı Erdol

KCNA ajansının haberinde'un,tarafından görevlendirilen heyetle'da akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.Kim'in, 4 saat süren yemekte "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi.Güney Kore'den yapılan açıklamada da iki tarafın gelecekte görüşmelere devam etme konusunda uzlaşmaya vardıkları dile getirildi.Heyetin bu hafta içinde Washington'ı ziyaret etmesi ve Amerikalı yetkilileri Kuzey'deki görüşmeleriyle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, bir mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineledi ancak yine de en kötü senaryoya hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti.Moon,ile savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Kuzey vearasındaki olumlu atmosfer,, yeni yıl konuşmasında,na heyet gönderilebileceğini, bu konudaile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.