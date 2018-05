Kuzey Kore'deki ABD'li tutuklular serbest

Büşra Kamış

, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nın Kuzey Kore ziyaretinin ilk sonucunu Twitter hesabından duyurdu. Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üç ABD vatandaşının serbest kaldığını açıkladı.Serbest bırakılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Trump, şu anda üç ABD'linin Pompeo ile birlikte Kuzey Kore'den uçakla döndüğünü söyledi.Dışişleri Bakanı Pompeo, başkent Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmişti.Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yine tarihi bir randevuya imza atmıştı.2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.